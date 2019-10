Outubro Rosa: ALEMS recebe doações para campanha Doe Lenços até amanhã

O Outubro Rosa, mês de conscientização da prevenção e combate ao câncer de mama, está chegando ao fim, e pelo terceiro ano consecutivo, em ato de generosidade, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) contribui para o resgate da autoestima de mulheres que enfrentam a doença.

No início do mês, a Casa de Leis lançou mais uma edição da campanha Doe Lenços, abraçada por outras 26 Casas Legislativas do país, por meio de parceria com a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale).

“Essa é uma campanha mundial de conscientização sobre a importância do autoexame e da desmistificação do tratamento do câncer, que muitas vezes tem cura. Dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) indicam que até 2025 deverão ocorrer 20 milhões de novos casos e por isso é preciso o alerta para a prevenção e tratamento, pois é estimado que um em cada três casos pode ser curado”, afirmou Lidio Lopes (PATRI) que também é secretário geral da Unale.

Durante o lançamento, em sessão ordinária, os parlamentares receberam um lenço para doação simbólica das mãos de Daiane Pastor, que representou todas que venceram o câncer. Cheia de planos, ela percebeu dois nódulos nas mamas durante o autoexame. “Era câncer, todos os planos mudaram, mas eu fiz o tratamento e venci”, comemorou.

O primeiro secretário da Casa de Leis, deputado Zé Teixeira (DEM), é um dos autores da Lei 4.541/2014, que instituiu a Campanha Outubro Rosa em Mato Grosso do Sul. O parlamentar também venceu a doença e alertou para importância de fazer os exames regularmente.

“Venci um câncer de rim e um câncer de próstata. Temos que fazer nossos exames regularmente para cuidar da saúde, pois as chances de cura são grandes se descoberto cedo e tendo acesso ao tratamento. É triste ver que existem localidades em que as pessoas demoraram muito para conseguir o tratamento, por isso o Poder Público deveria investir constantemente na prevenção e em campanhas como essa, que põe luz, relembra e incentiva todo mundo a se cuidar”, explicou.

Outubro Rosa na ALEMS

Conforme estimativas do Inca, cerca de dois novos casos da doença devem ser registrados por dia em Mato Grosso do Sul, neste ano. O tema carece de tanta atenção, que conta com programação especial na ALEMS.

Logo no primeiro dia de outubro, os deputados estaduais sinalizaram apoio à ação utilizando a fita rosa, símbolo da campanha, durante sessão ordinária. O presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa (PSDB), que perdeu a mãe e outras pessoas da família em decorrência da doença, considera a campanha uma das mais importantes do ano.

Cerca de dois casos diários da doença devem ser registrados em MS, em 2019

“Sinto-me no dever de tentar ajudar outras pessoas a não passarem por isso. Todos os anos a Assembleia também abraça essa campanha e o objetivo é alertar as servidoras e toda a população sobre a necessidade da prevenção no combate a essa doença tão fácil de curar quando detectada precocemente, mas que ainda é uma das que mais matam mulheres no mundo”, pontuou.

Nos dias 16 e 18, servidores do Legislativo Estadual participaram de palestra sobre a importância de uma alimentação saudável na prevenção da doença e promoção da saúde, com a nutricionista Francisca Bigaton, pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional e Fitoterapia. O evento foi promovido pela Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet.

Servidoras e colaboradoras terceirizadas também tiveram acesso, no dia 23, a exames preventivos gratuitos, graças à parceria da Casa de Leis com a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), que disponibilizou um ônibus totalmente equipado para a realização de 50 mamografias e 100 exames Papanicolau. A ação foi viabilizada pelo deputado Felipe Orro (PSDB).

A edição de outubro do Programa Mulheres em Debate, da TV ALEMS, também aborda a campanha Outubro Rosa e a prevenção do câncer de mama.

Doações

Servidores e comunidade em geral podem doar lenços até as 8h30 da próxima quarta-feira (30) no ponto de coleta fixo no saguão principal da Assembleia Legislativa. Toda a arrecadação será destinada à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Campo Grande.

A Rede integra a Fundação Carmen Prudente de Mato Grosso do Sul e realiza diversas atividades voltadas aos pacientes do Hospital do Câncer Alfredo Abrão, fornecendo, além de lenços, cestas básicas, perucas, sutiãs com próteses, kits de higiene e outros itens necessários aos mais carentes.

Por meio da Casa de Apoio, a instituição auxilia pacientes vindos do interior, com a disponibilização de 32 leitos e, em média, 1.400 diárias por ano. Além da estadia, ela fornece alimentação e transporte durante o período de tratamento.

*Colaboraram Fernanda Kintschner, Aline Kraemer e Evellyn Abelha