Ordem do Dia: Novas comemorações devem integrar o Calendário de Eventos de MS

Os deputados estaduais apreciaram nesta manhã (3), em 2ª discussão, (3) dois projetos de leis que dispõem sobre a inclusão de datas no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul. Ambas as propostas foram aprovadas por unanimidade e seguem para a sanção do governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

O Projeto de Lei 11/2019, de autoria do deputado estadual Renato Câmara (MDB), inclui no calendário o festival “Encontro com a Música Clássica”, a ser realizado anualmente na primeira quinzena de novembro, em diversos municípios de Mato Grosso do sul. Atualmente o espetáculo é o único realizado ininterruptamente no Estado desde 2007 e esta inclusão reforça o compromisso do Estado com a cultura, valorizando artistas regionais, instrumentistas, exaltando a viola de cocho e a caipira.

Já o Projeto de Lei 9/2019, de autoria do deputado estadual Jamilson Name (PDT) insere no Calendário Oficial de Eventos o Dia do Esporte Amador, a ser comemorado anualmente, no dia 15 de novembro. O autor da proposta esclarece em sua justificativa que o esporte promovido, por exemplo, pelas ligas de futebol amador nos campeonatos em bairros de todo o Estado, é uma forma de promoção social, educação, saúde e entretenimento, já que propicia ao cidadão comum o acesso gratuito ao esporte e lazer.

Também foram aprovados pelos deputados estaduais na sessão ordinária desta quarta-feira (3), durante a Ordem do Dia, 40 indicações, três requerimentos, seis moções de congratulação e três moções de pesar.