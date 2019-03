Dia do Esporte Amador é incluído no Calendário de Eventos de MS

Durante a sessão plenária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul desta quinta-feira (14), os parlamentares aprovaram em primeira discussão o Projeto de Lei 9/2019, de autoria do deputado estadual Jamilson Name (PDT) que inclui no anexo do calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei 3945, de 4 de agosto de 2010, o Dia do Esporte Amador. A proposta segue para a segunda votação e discussão em Plenaário.

O autor da proposta aprovada relatou que os jogos amadores chegam a alcançar um público de duas mil pessoas no Estado. “O esporte é uma forma de promoção social, educação, saúde e entretenimento. As ligas de futebol amador promovem campeonatos em bairros que favorecem integração da comunidade e o acesso gratuito ao esporte e ao lazer”, ressaltou Jamilson Name.

Também foram aprovadas na Ordem do Dia desta manhã pelos deputados estaduais 43 indicações, dois requerimentos, oito moções de congratulação e duas moções de pesar.