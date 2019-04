Ordem do Dia: Aprovado PL que beneficia mesários que atuam nas eleições  

Na Ordem do Dia desta terça-feira (2), a Assembleia Legislativa aprovou, em primeira discussão, o Projeto de Lei 5/2019, de autoria do deputado Zé Teixeira (DEM), que dispõe sobre a isenção do pagamento de valores a título de inscrição em concursos públicos, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, para os eleitores convocados e nomeados, que tenham prestado serviço eleitoral.

A proposta isenta o pagamento dos valores das inscrições nos concursos públicos realizados pela administração pública direta e indireta, autarquias, fundações públicas e entidades mantidas pelo Poder Público Estadual a todos que foram designados para o trabalho eleitoral, inclusive os responsáveis pela preparação e montagem dos locais de votação, no período que compreende a véspera e o dia do pleito, em cada turno, se houver.

“O projeto tem por objetivo compensar o trabalho cívico realizado pelos cidadãos que trabalham sem remuneração nas eleições, permitindo que o processo democrático ocorra com sucesso. Assegurar a isenção significa incentivar e valorizar esses cidadãos”, destacou Zé Teixeira.

Também foi aprovado em primeira discussão, o Projeto de Lei 27/2017, de autoria do deputado Onevan de Matos (PSDB), que inclui a “Peixada da Seleta Sociedade Caritativa e Humanitária” (Quadro de Naviraí), no Calendário Oficial de Eventos do Estado.