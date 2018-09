Ordem do Dia: Aprovada criação do Dia Estadual dos Aventureiros Adventistas

Os deputados estaduais aprovaram em segunda discussão, durante a sessão plenária desta terça-feira (25), o Projeto de Lei 115/2018, de autoria do deputado Renato Câmara (MDB), que inclui no Calendário Oficial do Estado o Dia Estadual dos Aventureiros Adventistas.

A data deverá ser celebrada anualmente no terceiro sábado do mês de maio. Segundo Câmara, há em Mato Grosso do Sul 83 Clubes de Aventureiros, que reúnem mais de duas mil famílias. “Trata-se de um programa internacional de lazer e atividades, patrocinado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. O objetivo é auxiliar pais, mães ou responsáveis na tarefa de desenvolver os aspectos físico, mental, espiritual e social de seus meninos e meninas, em um ambiente seguro e agradável”, explicou o deputado.

A matéria havia recebido parecer favorável da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia e agora segue para sanção do governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

Os deputados também analisaram, em primeira discussão, o Projeto de Lei 137/2018, de autoria do deputado Beto Pereira (PSDB), que modifica a Lei 3.003/2005, que dispõe sobre a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.

A proposta foi ao plenário com parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), por maioria. O deputado Dr. Paulo Siufi (MDB) pediu vistas do projeto e tem 24 horas para analisá-lo, antes da votação.