Boneco de Lula como presidiário marca manifestação em Ribeirão Preto (SP)

Um boneco gigante chama a atenção em protesto contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quarta-feira, 24, em Ribeirão Preto (SP). Com 13 metros de altura, o pixuleco de Lula foi colocado no cruzamento das Avenidas Presidente Vargas e Professor João Fiusa para alertar sobre o julgamento do ex-presidente da República. O público é reduzido, cerca de 30 pessoas segundo a Polícia Militar.

O boneco apresenta Lula com roupa de presidiário e atrai os olhares de quem passa pela região movimentada da cidade. A manifestação tem à frente o Movimento Brasil Limpo e é a favor da prisão para o petista, que está tendo recurso julgado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).

No local do ato também foram colocadas faixas de apoio ao juiz Sérgio Moro, juiz da Lava Jato na 1ª instância, e uma bandeira do Brasil que, segundo os organizadores, tem 40 metros quadrados. Além disso, bonequinhos de Lula vestido de preso também são distribuídos aos motoristas que trafegam pela região.