Bolsonaro visita mercado e coloca chapéu de cangaceiro em Guarujá (SP)

O presidente Jair Bolsonaro aproveitou a manhã deste sábado, 22, para circular pelas ruas do Guarujá, no litoral de São Paulo, onde passa o carnaval. Rodeado de seguranças, tomou café em uma padaria, visitou dois mercados e ainda 'embarcou' em um ônibus municipal para cumprimentar moradores. Em uma das paradas que fez, no bairro de Guaiuba, chamou um apoiador que usava chapéu de cangaceiro e perguntou em voz alta, mas em tom de brincadeira, 'por que todo cearense tem cabeça grande'.

Bolsonaro ainda tirou o chapéu do senhor, colocou em sua cabeça e, em seguida, tiraram uma foto. O apoiador, então, afirmou que era do "Rio Grande do Norte", mas respondeu a pergunta no ouvido do presidente, que, avisou o público que o acompanhava que não poderia revelar o que havia sido dito.

A pergunta foi gravada pela assessoria e postada nas redes sociais oficiais da Presidência (a partir dos 22 minutos). No passeio, Bolsonaro estava acompanhado do deputado federal Hélio Lopes (PSL-RJ), o Hélio Negão, o mesmo a quem o presidente afirmou que "tinha dado uma queimadinha" em live na quinta, 20.

Desde que assumiu o cargo, em 2019, Guarujá tem sido o principal destino de descanso do presidente. Bolsonaro esteve na cidade litorânea nos feriados da Páscoa, Proclamação da República e em janeiro deste ano, quando tirou alguns dias de folga após o Revéillon.

Assim como das outras vezes, Bolsonaro está hospedado no hotel de trânsito que fica localizado dentro do Forte dos Andradas, a última fortaleza construída no Brasil e inaugurada em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial. A fortificação conta com a praia do Monduba, que fica restrita quando o presidente está no local.