Bolsonaro viaja para SP para missa em Aparecida e jogo do Palmeiras

O presidente Jair Bolsonaro deixou no início da tarde deste sábado o Palácio do Alvorada em Brasília em direção à Base Aérea. Ele segue para Aparecida (SP), onde participará de homenagem ao Dia da Padroeira do Brasil. Segundo a assessoria, o presidente participa da missa no Santuário às 16 horas.

Ao deixar o Alvorada, Bolsonaro cumprimentou populares que o aguardavam do lado de fora. Com a imprensa falou pouco, apenas confirmou que seguia para São Paulo e que deve assistir ao jogo entre Palmeiras e Botafogo, hoje às 21h, no estádio do Pacaembu, na capital paulista. Disse ainda que ficaria muito tarde para retornar a Brasília ainda neste sábado. Ele não quis responder a uma pergunta sobre seu partido, o PSL.