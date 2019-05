Bolsonaro vem a SP gravar programa de Silvio Santos e depois embarca para SC

O presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio do Planalto e embarcou pouco depois das 12h desta quinta-feira, 2, para São Paulo. Na capital paulista, Bolsonaro gravará entrevista para o Programa Silvio Santos, no SBT, por volta das 15h30. O programa vai ao ar no domingo (5).

Em seguida, o presidente embarca para Balneário Camboriú (SC), onde participará, às 19h, da abertura do 37º Encontro Internacional de Missões dos Gideões, evento da Assembleia de Deus. Ele retorna a Brasília ainda nesta quinta-feira.

Mais cedo, o presidente esteve no Planalto para reuniões com os ministros do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e, depois, da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário.