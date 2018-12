Bolsonaro vai receber Medalha do Pacificador do Exército nesta quarta-feira

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, vai receber uma honraria do Exército nesta quarta-feira, 5, a Medalha do Pacificador com Palma. A condecoração será entregue durante audiência fechada no Quartel-General do Exército, em Brasília, no começo da tarde.

Esta será a última reunião do Alto Comando do Exército deste ano e também a última sob o comando do General Villas Bôas, que deixará a função no dia 11 de janeiro.

Bolsonaro deixou a Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência da República, onde está hospedado, no final da manhã para se dirigir ao QG. Como de costume, está acompanhado de forte esquema de segurança da Polícia Federal. Bolsonaro deve almoçar no Quartel-General e falar com a imprensa no início da tarde, segundo a assessoria.