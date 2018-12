Bolsonaro vai para base naval na Restinga de Marambaia

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, deixou sua casa hoje (22) por volta das 9h50, com destino à Ilha de Marambaia, no litoral sul fluminense. Bolsonaro passará o Natal com sua família na Base da Marinha que fica na costa norte da ilha.

A Ilha de Marambaia, que abriga um centro de treinamento da Marinha, fica no extremo oeste da Restinga de Marambaia, uma imensa faixa de terra na Baía de Sepetiba, que se estende pelos municípios do Rio de Janeiro, Itaguaí e Mangaratiba.

O local é refúgio de presidentes da República, que, no carnaval deste ano, recebeu o presidente Michel Temer e família.

Bolsonaro deve ficar na ilha até o próximo dia 27. Depois, volta para sua casa na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, onde fica até dia 29, quando segue para Brasília.