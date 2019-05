Bolsonaro vai a cerimônia de formatura de diplomatas do Instituto Rio Branco

O presidente Jair Bolsonaro participa no final da manhã desta sexta-feira, 3, da cerimônia de formatura dos novos diplomatas do Instituto Rio Branco. O evento será seguido pela entrega da Ordem Nacional de Rio Branco, a mais distinta condecoração do Itamaraty. Em seguida, Bolsonaro oferece um almoço no Itamaraty para os formandos, às 12h30.

Na última terça-feira, Bolsonaro assinou decreto que formalizou os nomes dos homenageados que receberão a Ordem Nacional de Rio Branco. Entre os agraciados estão ministros, governadores, chefes de poderes e parlamentares, incluindo dois filhos do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) e o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

De maneira inédita, os filhos do presidente serão homenageados no grau de Grande-Oficial, o segundo mais importante.

O guru bolsonarista Olavo de Carvalho também foi condecorado com a mais alta honraria da Ordem, de Grã-Cruz, mas como mora nos Estados Unidos não deve participar pessoalmente do evento. Olavo receberá a mesma condecoração de autoridades como o vice-presidente Hamilton Mourão e superministros como Sergio Moro (Justiça) e Paulo Guedes (Economia).

A Ordem Nacional de Rio Branco é uma comenda que o presidente atribui a personalidades "pelos seus serviços ou méritos excepcionais, se tenham tornado merecedoras dessa distinção".