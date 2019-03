Bolsonaro tem videoconferência com equipe na Antártica

Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro participou de uma videoconferência com o ministro Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, que está na Antártica em visita oficial ao Programa Antártico Brasileiro, para dar marcar o início do funcionamento da nova estrutura de serviços de telecomunicações na Estação Antártica Comandante Ferraz.

Bolsonaro afirmou que a presença de Onyx na região é motivo de “orgulho” para os brasileiros. “Esse povo nosso é bem acolhido em qualquer lugar do mundo. E nesse momento que vocês estão aí na Antártica é motivo de alegria, satisfação e orgulho para todos os brasileiros”, disse.

O presidente ainda afirmou que pretende visitar o local. “Pretendo ir aí. Nada como ir in loco para saber como o pessoal vive para que possamos até valorizá-los”.

A nova estrutura é resultado de um acordo entre a Marinha e a empresa de telefonia Oi, com participação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). O acordo prevê "serviços de internet fixa de alta velocidade, que permitem transmitir dados, fazer videoconferências e ligações; rede móvel com conexão 4G; acesso wi-fi distribuído por toda a base naval; e sistema de recepção de sinal de TV". Segundo a Anatel, os serviços vão ajudar nas pesquisas desenvolvidas na estação, como de clima e agricultura, e diminuir a sensação de isolamento aos pesquisadores e militares que trabalham na região mais gelada do mundo.