Bolsonaro surpreende plateia e entrega prêmio da FAB em Guaratinguetá

Durante formatura da Escola de Especialistas de Aeronáutica, em Guaratinguetá (SP), o presidente eleito, Jair Bolsonaro, desceu da sacada do prêmio do comando da instituição, de onde acompanha a cerimônia, para entregar o Prêmio Força Aérea Brasileira (FAB) a dois sargentos formados nesta sexta-feira, 30. A entrega do prêmio é feita na área externa ao prédio.

Para a entrega do prêmio, o comandante da FAB, tenente-brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato, havia sido chamado pelo mestre de cerimônias. Bolsonaro, surpreendendo a quem acompanhava a formatura, desceu junto com o comandante e entregou ele próprio a premiação.