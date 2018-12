Bolsonaro se reúne com futuros ministros para ajustar desenho das pastas

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, está reunido com praticamente todos os seus futuros ministros para fazer os ajustes finais da estrutura das pastas. O encontro acontece na manhã desta quinta-feira, 6, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede da transição, em Brasília.

Esta semana, o ministro extraordinário da transição, Onyx Lorenzoni, indicado para a Casa Civil, informou que estão previstas 22 pastas no total - o comando dos futuros ministérios dos Direitos Humanos e do Meio Ambiente ainda não foi definido.

Além de Onyx, estão entre os presentes os futuros ministros Sergio Moro (Justiça e Segurança), Gustavo Bebianno (Secretaria-Geral), General Santos Cruz (Secretaria de Governo), General Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Osmar Terra (Cidadania).

Por recomendação médica, o futuro ministro da Economia Paulo Guedes não veio a Brasília esta semana e por isso não participa do encontro.