Bolsonaro se reúne com futuro ministro da Secretaria de Governo

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, recebeu, na manhã desta quarta-feira, 5, o general Santos Cruz, futuro ministro da Secretaria de Governo, e alguns assessores na Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência da República, onde está hospedado.

No final da manhã, Bolsonaro seguirá para uma audiência fechada no Quartel-General do Exército. O militar da reserva deve almoçar no local e falar com a imprensa no início da tarde, segundo sua assessoria.

Ainda nesta quarta-feira, Bolsonaro continua as reuniões com as bancadas dos partidos políticos. Hoje, ele e o ministro extraordinário da transição, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), recebem deputados do PR, às 15h, e depois a bancada do PSDB, a partir das 16h30.