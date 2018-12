Bolsonaro: regimes que violam as liberdades não estarão na posse presidencial

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, afirmou no Twitter na noite deste domingo, 16, que não vai convidar líderes de "regimes que violam as liberdades de seus povos" para a posse dele, em 1º de janeiro.

"Naturalmente, regimes que violam as liberdades de seus povos e atuam abertamente contra o futuro governo do Brasil por afinidade ideológica com o grupo derrotado nas eleições não estarão na posse presidencial em 2019. Defendemos e respeitamos verdadeiramente a democracia", escreveu Bolsonaro na rede social.

Mais cedo, durante caminhada na orla do Rio de Janeiro, o presidente eleito confirmou que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e o presidente de Cuba, Miguel Diáz-Canel, não serão convidados para a posse por serem ditadores. A declaração teve a anuência do futuro chanceler, Ernesto Araújo.