Bolsonaro recebe visita do ministro da Secretaria de Governo

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Alberto Santos Cruz, chegou nesta noite de domingo, 5, ao Palácio da Alvorada, onde se encontra com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Santos Cruz não conversou com a imprensa ao chegar e o encontro não estava na agenda oficial do presidente até o início da noite.

A reunião, em pleno domingo, coincide com a série de ataques contra o ministro nas redes sociais neste fim de semana. A hashtag #ForaSantosCruz é um dos assuntos mais comentados no Twitter.

O movimento que pede a cabeça do general começou após críticas feitas no sábado e neste domingo pelo escritor Olavo de Carvalho. O guru bolsonarista disse que Santos Cruz "fofoca e difama pelas costas". Neste domingo, Carvalho ainda escreveu "Controlar a internet, Santos Cruz? Controlar a sua boca, seu m...". O xingamento seria uma referência a uma entrevista concedida pelo ministro à jornalista Vera Magalhães, publicada pelo 'Estado', há exato um mês.

Na entrevista de abril, ao responder de que maneira as redes sociais podem ajudar o governo e não ser fonte de ruído, Santos Cruz afirmou que as redes podem até ser um instrumento importante de governo para a divulgação das suas ideias, dos seus projetos, mas que precisaria aprimorar a legislação. "Isso tem de ser feito. Mas tem de usar com muito cuidado, para evitar distorções, e que vire arma nas mãos dos grupos radicais, sejam eles de uma ponta ou de outra. Tem de ser disciplinado, até a legislação tem de ser aprimorada, e as pessoas de bom senso têm de atuar mais para chamar as pessoas à consciência de que a gente precisa dialogar mais, e não brigar", disse em abril.

Neste domingo, Bolsonaro foi às redes sociais para falar sobre o mesmo assunto. "Em meu governo, a chama da democracia será mantida sem qualquer regulamentação da mídia, aí incluídas as sociais. Quem achar o contrário, recomendo um estágio na Coreia do Norte ou Cuba", escreveu o presidente.

Outros membros do governo entraram na discussão. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, também falou sobre as mídias. "O ponto, bom lembrar que não fosse a vitória eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, estaríamos hoje sob 'controle social' da mídia e do Judiciário e que estava expresso no programa da oposição 'democrática'. Aliás, @jairbolsonaro reafirmou hoje o compromisso com a liberdade da palavra." Para alguns, as postagens foram interpretadas como uma resposta a Santos Cruz.