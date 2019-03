Bolsonaro recebe homenagem na porta do Palácio do Alvorada

Um grupo de simpazitantes foi ao Palácio da Alvorada para cumprimentar o presidente Jair Bolsonaro no dia em que ele completou 64 anos. Quando saía para embarcar para o Chile, no fim da manhã de hoje (21), Bolsonaro parou na entrada do Alvorada, desceu do carro e foi recebido com festa pelos presentes, que cantaram "Parabéns a Você".

Eles levaram balões em verde e amarelo, cartazes com "Feliz Aniversário" e uma torta com cobertura de chocolate, decorada com frutas e velas de aniversário. Bolsonaro agradeceu a homenagem, abraçou alguns, tirou fotos com outros e brincou com um cachorro levado por um dos simpatizantes.

Na sua conta no Facebook, o presidente agradeceu as mensagens recebidas durante o dia. "Agradeço de coração a cada um que está dedicando um momento para me desejar felicitações pelo meu aniversário. Retribuo o carinho e as mensagens positivas", escreveu Bolsonaro, pedindo sabedoria para exercer o mandato: "Só peço a Deus saúde e sabedoria para conduzir com vocês nosso amado Brasil. Estamos juntos".