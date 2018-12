Bolsonaro recebe evangélicos norte-americanos

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, recebeu hoje (20), logo cedo, representantes de igrejas evangélicas dos Estados Unidos (EUA), na casa onde mora na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Foi o primeiro compromisso do dia, depois de uma quarta-feira intensa, na qual reuniu, pela primeira vez, toda sua equipe ministerial em Brasília.

“Pela manhã, recebi representantes de igrejas evangélicas dos EUA e conversamos sobre suas e nossas visões. Mesmo sendo católico, creio que toda religião traz consigo algo que possa agregar a qualquer um de nós”, publicou Bolsonaro em sua conta do Twitter.



A visita ocorre dois dias depois de o presidente eleito afirmar que não há intenção dele, nem da futura primeira-dama Michelle, de retirar imagens e obras que fazem alusão à religião católica e às de matriz africana dos palácios do Planalto e Alvorada. O presidente eleito garantiu que tudo será mantido como está atualmente.



Bolsonaro lembrou que é católico e a mulher, Michelle, evangélica, mas ressaltou que o fato de terem credos distintos não causa divergência entre ambos. Hoje, novamente, exaltou a importância do respeito entre diferentes crenças. “O que importa é que sempre tenhamos fé. Um bom dia a todos”, destacou na rede social.

De acordo com a assessoria, não há previsão de agenda oficial para hoje. Bolsonaro deve permanecer em casa, onde deve receber visitas de apoio a menos de duas semanas da posse.