Bolsonaro recebe embaixador do Japão na sede do governo de transição

O presidente eleito Jair Bolsonaro recebe na manhã desta terça-feira, 4, o embaixador do Japão, Akira Yamada, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição. Bolsonaro deve receber outras autoridades diplomáticas na quarta-feira, 5, na Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência.

Nesta manhã, Bolsonaro teve encontro com a futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Há expectativas para o anúncio do futuro ministro do Meio Ambiente. Bolsonaro viajou logo cedo do Rio de Janeiro a Brasília acompanhado do filho, o senador eleito Flávio Bolsonaro, e do deputado eleito Helio Bolsonaro. De acordo com sua assessoria, o retorno ao Rio só deve ocorrer no fim da tarde de sexta-feira.