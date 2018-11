Bolsonaro recebe embaixador de Israel no Brasil

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, recebeu na manhã desta quarta-feira, 28, a visita no embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelly. O encontro ocorreu na Granja do Torto e durou cerca de meia hora. O assunto discutido na conversa não divulgado.

Israel tem sido o centro de uma polêmica no Brasil após declarações feitas por Bolsonaro de que pretende transferir a embaixada brasileira em Israel de Tel-Aviv para Jerusalém.

O episódio tem causado críticas de representantes de países árabes com os quais o Brasil mantêm importantes relações comerciais. Em reação à intenção de mudança de endereço da embaixada, Egito adiou recentemente, sem uma nova data, uma visita oficial que o governo brasileiro faria ao país para tratar de parceria econômica.

Nesta manhã, Bolsonaro segue com reuniões da transição de governo na Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência da República e onde a família do presidente eleito está instalada até a posse.