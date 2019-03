Bolsonaro recebe, em Brasília, homenagem da Justiça Militar

O presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje (28) a comenda Grã-Cruz da Ordem do Mérito Judiciário Militar, em cerimônia no Clube do Exército, em Brasília. O evento marcou o 211º aniversário da Justiça Militar da União, criada em 1º de abril de 1808, pelo príncipe regente Dom João.

“Já fui homenageado no passado, agora subi de grau, Fico feliz em ser reconhecido dessa forma juntamente com outras personalidades”, disse o presidente.

Além de Bolsonaro, também foram agraciados com a comenda o vice-presidente Hamilton Mourão, o presidente do Senado Federal, David Alcolumbre, e a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, assim como os presidentes do Tribunal Superior do Trabalho, João Batista Brito Pereira, e do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, e o ministro da Justiça, Sergio Moro.

Ainda foram homenageados os três comandantes das Forças Armadas: Ilques Barbosa Júnior (Marinha), Edson Pujol (Exército) e Antônio Carlos Bermudez (Aeronáutica). Diversas outras autoridades e instituições receberam comendas em outros graus.

A Ordem do Mérito Judiciário Militar foi criada pelo Superior Tribunal Militar em junho de 1957 para reconhecer pessoas e instituições que tenham prestado relevantes serviços à Justiça Militar da União.

Além de ser uma forma de reconhecimento dos trabalhos prestados pelos próprios integrantes da Casa, a comenda também é dirigida a membros de outras instituições.