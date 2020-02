Bolsonaro recebe apoiadores no Alvorada e faz menção a Guedes e Moro

O presidente Jair Bolsonaro quebrou a rotina e decidiu chamar cerca de 30 apoiadores que o aguardavam no Palácio da Alvorada para entrar na residência oficial da Presidência, na manhã desta sexta-feira, 21. Normalmente, o presidente conversa com os simpatizantes fora do palácio, na portaria principal, que fica a cerca de 300 metros de distância do prédio. Com isso, os profissionais da imprensa não puderam acompanhar as conversas nesta manhã.

Ao sair, o agricultor Paulo Ribeiro, que veio do Rio de Janeiro, relatou que o presidente defendeu o ministro da Economia, Paulo Guedes, e disse que os dois estão "juntos até o final". Segundo Ribeiro, Bolsonaro fez declaração semelhante em relação ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.

Para entrar, os apoiadores foram divididos em dois grupos e recebidos na área externa da residência, mas não chegaram a conhecer o interior do edifício oficial. Eles permaneceram no local por cerca de 15 minutos, tiraram fotos e conversaram rapidamente com Bolsonaro, que está sem agenda oficial nesta sexta.

A previsão é que o presidente embarque para o Guarujá (SP) no início da tarde, onde pretende passar o feriado de carnaval.