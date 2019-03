Bolsonaro: problema com Maia é página virada, estamos em paz

O presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer nesta quinta-feira, 28, que é "página virada" e que foi "uma chuva de verão" o atrito entre ele o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), em torno da articulação política para aprovar a reforma da Previdência no Congresso. A declaração foi dada durante transmissão ao vivo feita pelo Facebook.

Bolsonaro disse que, voltando da sua viagem de Israel, no início da semana que vem, vai "almoçar, filar uma boia na Câmara com Rodrigo Maia".

"Qualquer problema entre mim e Maia, ou mal entendido, o Brasil está acima de mim, acima dele, do Davi Alcolumbre (DEM-AP, presidente do Senado), do Dias Toffoli (presidente do Supremo Tribunal Federal), o Brasil está acima de nós, não tem que discutir problemas menores mais", disse.