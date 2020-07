Bolsonaro pede proteção a membros da igreja Universal em Angola

Presidente Jair Bolsonaro ao lado de Edir Macedo - (Foto: Reprodução)

Preocupado com os membros da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) em Angola, o presidente Jair Bolsonaro mandou uma carta para o presidente do país africano, João Manuel Lourenço, pedindo proteção aos pastores investigados.

Os líderes religiosos são alvo de uma investigação do Serviço de Investigação Criminal (SIC) da Polícia Nacional de Angola, sob a acusação de lavagem de dinheiro. Os templos da Universal do país foram alvos de mandato judiciais do SIC.

A carta ao presidente angolano foi compartilhada pelo filho do presidente brasileiro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro.