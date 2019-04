Bolsonaro passeia de moto no Guarujá e cumprimenta simpatizantes

O presidente da República, Jair Bolsonaro, fez uma aparição pública na cidade do Guarujá, litoral de São Paulo. Na noite deste sábado, 20, ele andou de moto em frente ao Forte dos Andradas, no bairro Jardim Guaiúba, e foi cercado por fãs e pela imprensa ao fim do passeio.

Por meio de seu Twitter, o presidente compartilhou um vídeo do momento em que estaciona a moto e cumprimenta eleitores. "Uma voltinha de moto no Guarujá! Um forte abraço a todos", escreveu na legenda.

Bolsonaro está aproveitando o feriado e o fim de semana ao lado da mãe Olinda. Na sexta-feira, 19, ele foi jantar no Iate Clube de Santos, e neste sábado, mergulhou no mar no período da manhã.

Questionado mais cedo se passará o domingo de Páscoa no Guarujá , ele afirmou: "Acho que não fico até domingo (amanhã) para chegar bem na segunda-feira."

O presidente da República está hospedado no Hotel de Trânsito dos Oficiais, na mesma suíte em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva costumava ficar durante seus dois mandatos.

O local foi reformado no fim de 2018 e tem vista para o mar e banheira de hidromassagem.

Até a internet ganhou mais força com a chegada de Bolsonaro ao Forte. Uma empresa de telefonia trocou alguns cabos e aumentou a potência de 3G para 4G.