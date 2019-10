Bolsonaro participa da formatura de sargentos da PM em São Paulo

O presidente Jair Bolsonaro participou (11) da solenidade de formatura dos novos sargentos da Polícia Militar de São Paulo (PM-SP). No total, 626 homens e 72 mulheres foram promovidos ao cargo que tem como função supervisionar e apoiar os policiais em diversas atividades da força pública.

Durante a cerimônia, no Sambódromo do Anhembi, na capital paulista, Bolsonaro lembrou o seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, no mês passado, quando falou sobre o número de mortes de policias no país. “A vida é o mais básico dos direitos humanos. Nossos policiais militares eram o alvo preferencial do crime. Só em 2017, cerca de 400 policiais militares foram cruelmente assassinados. Isso está mudando”, disse na ocasião.

, o presidente reconheceu novamente a coragem desses profissionais. “Reconheço o heroísmo de vocês”, disse. “Vocês policiais, mais do que exemplo, vocês são a certeza que poderemos garantir a segurança e a nossa integridade, povo humilde e trabalhar, mesmo com o sacrifico da vida de vocês.”

Os novos sargentos receberam o diploma do curso superior de tecnólogo em polícia ostensiva e preservação da ordem pública, que, segundo a PM-SP, “visa à excelência na prestação de serviços à sociedade, levando em consideração os conceitos de qualidade, doutrina de polícia comunitária e direitos humanos”.

De acordo com a corporação, os novos sargentos serão distribuídos nas diversas unidades operacionais da Polícia Militar em todo o estado, “com o objetivo de manter a percepção de segurança e sempre buscar o aprimoramento de conhecimentos em prol da sociedade paulista”.