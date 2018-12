Bolsonaro parabeniza filho Carlos por aniversário e elogia papel dele na eleição

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, usou as redes sociais para uma homenagem de aniversário ao filho Carlos, nesta sexta-feira, 7. No texto, Bolsonaro elogia o filho e atribui a ele parte do sucesso nas eleições. Carlos foi responsável pela comunicação da campanha do militar da reserva na internet.

"Confesso que se não fosse seu intuito em tomar iniciativas e se antecipar a problemas, talvez não tivéssemos chegado tão longe", escreveu. O presidente eleito ainda deixa um recado a terceiros. "Se enganam os que creem que irão nos separar."

Bolsonaro ainda se refere ao filho com o que parece ser seu apelido: "Meu PitBull, obrigado por sempre estar por perto, jamais querendo aparecer ou ter ganhos pessoais."

Vereador licenciado no Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro deixou a equipe de comunicação do governo eleito há 15 dias. Na semana passada, ele chamou atenção nas redes sociais ao escrever que "a morte de Jair Bolsonaro não interessa somente aos inimigos declarados, mas também aos que estão muito perto".