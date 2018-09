Bolsonaro mantém boa evolução clínica, diz boletim médico

O candidato do PSL a? Preside?ncia da Repu?blica, Jair Bolsonaro, mantém boa evolução clínica, segundo boletim médico divulgado nesta tarde (27) pelo Hospital Albert Einstein. Internado no Hospital Israelita Albert Einstein, desde o último dia 7, o deputado. Ele teve alta da unidade de terapia semi-intensiva no último sábado (22) e permanece em um quarto no hospital.

Bolsonaro permanece sem dor, sem febre, nem disfunções orgânicas. Segundo o boletim médico, os exames laboratoriais estão estáveis. Foram mantidos os exercícios respiratórios e de fortalecimento muscular, alternados com períodos de caminhada.

Bolsonaro recebeu uma facada durante ato de campanha no último dia 6, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Após ter sido atendido na Santa Casa da cidade, onde chegou a passar por uma cirurgia, ele foi transferido, a pedido da família, para o Hospital Albert Einstein, na capital paulista, na manhã do dia 7.