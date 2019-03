Bolsonaro irá a SP para última revisão pós-operatória

O presidente Jair Bolsonaro viajará a São Paulo, na próxima quarta-feira, 27, para fazer a última revisão pós-operatória no Hospital Albert Einstein. A informação foi confirmada pelo porta-voz da Previdência, Otávio do Rêgo Barros, na noite desta segunda-feira, 25. Entre janeiro e fevereiro, Bolsonaro ficou 17 dias internado e recebeu alta no dia 13 de fevereiro, após cirurgia de reconstrução do aparelho intestinal e retirada da bolsa de colostomia.

Em São Paulo, Bolsonaro também vai visitar o projeto científico que investiga o uso de grafeno, da Faculdade Mackenzie. De acordo com o porta-voz, a proposta é "importante" para Bolsonaro porque o projeto também ocorre em universidades militares, como o Instituto Militar de Engenharia (IME).