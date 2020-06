Bolsonaro ignora máscara e cumprimenta multidão de apoiadores em MG

Presidente Jair Bolsonaro com apoiadores no mês de março - (Foto: Divulgação)

Apesar de ser obrigatório o uso de máscaras no Estados de Minas Gerais, o presidente Jair Bolsonaro cumprimentou uma multidão de apoiadores e tirou fotos com crianças sem o equipamento durante visita a Araguari (MG) neste sábado, 27.

O presidente também ignorou as orientações de distanciamento social e andou em meio aos apoiadores, que seguravam bandeiras do Brasil e cantaram o hino nacional. As imagens foram transmitidas pelas redes sociais do presidente.

A visita de Bolsonaro à cidade aconteceu ao mesmo tempo em que técnicos do Ministério da Saúde anunciaram acordo para disponibilização de doses de uma vacina que está em teste para tratamento da covid-19. O Brasil passa de 55 mil mortos pela doença causada pelo novo coronavírus.

A viagem não constava da agenda oficial do presidente. De acordo com a Secretaria de Comunicação, trata-se de compromisso privado. Em um dos vídeos, Bolsonaro aparece cumprimentando soldados do exército após apresentação do hino nacional.