Bolsonaro faz sobrevoo de helicóptero na Esplanada para ver manifestação

Depois de sobrevoar a manifestação no helicóptero da Presidência, Jair Bolsonaro percorreu a Praça dos Três Poderes e acenou para os manifestantes. Ele chegou a abraçar pelo menos três crianças. - (Foto: Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada por volta das 11h30 de helicóptero e fez um sobrevoo pela Esplanada dos Ministérios, onde ocorre neste domingo mais uma manifestação pró-governo.

Após sobrevoar uma carreata pró-governo na capital federal. o presidente Jair Bolsonaro foi a pé ao encontro de apoiadores. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, e o deputado Hélio Lopes (PSL-RJ), acompanharam o presidente.

Os manifestantes ficaram aglomerados, apesar da pandemia de coronavírus. O presidente tirou fotos com alguns deles e não usava máscara de proteção, apesar da obrigatoriedade na cidade. Antes de ir ao ato, Boslsonaro fez um sobrevoo de helicóptero pela Esplanada dos Ministérios, onde ocorreu uma carreata pró-governo. Todas as seis faixas que levam à Praça dos Três Poderes foram ocupadas.

A manifestação já estava marcada e tem a participação de youtubers pró-governo, que estiveram com o presidente no sábado. Bolsonaro compartilhou em seu Facebook imagens aéreas da movimentação em Brasília.

Diferente de outras manifestações ocorridas nos últimos finais de semana, o esquema de segurança desta vez foi mais reforçado e os manifestantes não conseguiram ficar na grade de frente ao Palácio do Planalto, onde normalmente têm tido contato mais próximo com Bolsonaro nos últimos atos. Os participantes do protesto ficaram na grade que fica na Praça dos Três Poderes, mais distante do Planalto.