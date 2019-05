Bolsonaro fala em 'sabotagens' e que prefeito de NY insuflou população contra ele

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira, 8, que o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, "se queimou" na corrida presidencial dos Estados Unidos e patrocinou uma manifestação contra ele. Bolsonaro disse que cancelou a viagem à cidade para não enfrentar protestos de pessoas insufladas a atirar objetos contra ele.

O presidente afirmou que o prefeito deseja disputar as prévias do Partido Democrata. Bolsonaro afirmou que de Blasio "fez sabotagens" à homenagem que lhe seria feita na cidade, um prêmio oferecido pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Bolsonaro cancelou a viagem e tenta agora organizar para receber o prêmio no Texas. O presidente afirmou que está acertando os últimos detalhes de uma viagem aos Estados Unidos, no fim da próxima semana.

O mais provável, segundo o presidente, é que os compromissos sejam em Dallas, no Texas. Ele afirmou ter convites pra encontros com políticos conservadores, como o senador Ted Cruz e o ex-presidente George W. Bush.