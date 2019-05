Bolsonaro exalta Israel em discurso para evangélicos: 'a terra de Jesus'

ECONOMIA Lucro líquido recorrente do Itaú Unibanco soma R$ 6,877 bi no 1º trimestre

ECONOMIA Bolsonaro diz ao SBT que há interesse no Congresso para aprovar reforma

ESPORTE Apesar de lesão nos olhos, Harden garante que enfrentará os Warriors no sábado

ESPORTE Santos supera Fluminense na Vila Belmiro e vence a segunda no Brasileirão

Enquete

De acordo com uma pesquisa levantada pelo Ibope, a aprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro caiu entre a população que resistiram a abraçar sua candidatura à Presidência. Você está satisfeito com o atual governo de Bolsonaro?

Sim Não Votar Resultados