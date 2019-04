Bolsonaro: estou 'namorando' Rodrigo Maia; é um parceiro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste sábado, 27, estar "namorando" o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Os dois se encontraram durante almoço para comemorar o aniversário do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Walton Alencar Rodrigues, um dia depois de o site Buzzfeed divulgar uma entrevista atribuindo a Maia uma série de críticas aos filhos de Bolsonaro.

"Estou namorando Rodrigo Maia. (Tive) uma conversa maravilhosa com ele", afirmou Bolsonaro. Ao Buzzfeed, Maia disse que Eduardo teria saído do "baixíssimo clero" para comandar uma política externa que "é essa loucura aí." Carlos, por sua vez, seria "doido à vontade" mas com estratégia definida por Bolsonaro nas redes sociais.

"Isso é fake, não existiu. Rodrigo Maia é meu parceiro", afirmou Bolsonaro sobre a entrevista. De acordo com o presidente, o clima do encontro foi muito bom. "Foi uma conversa maravilhosa." Questionado se a reforma da Previdência teria sido discutida, Bolsonaro respondeu: "Não chega a tanto. Foi uma coisa superficial. O momento é de dar uma relaxada."