Bolsonaro espera definir nome para o Meio Ambiente nesta semana

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse hoje (2) que espera decidir o nome que ocupará o Ministério do Meio Ambiente nesta semana. Bolsonaro falou com jornalistas na entrada do avião em que embarcou para São Paulo, onde assistirá à partida de futebol entre Palmeiras e Vitória, no Estádio Allianz Parque.

"[Nossa agenda] Continua. A gente espera que se resolva a questão do Ministério do Meio Ambiente. E, daí, fechou a questão", respondeu ele a uma repórter sobre como seria sua agenda nesta semana.

Na semana passada, o presidente havia adiantado que há "meia dúzia" de nomes sendo avaliados para a pasta. Entre eles, estaria o agrônomo Xico Graziano, que foi do governo Fernando Henrique Cardoso e pertenceu aos quadros do PSDB.

"Indústria de multas"

Bolsonaro voltou a fazer críticas à aplicação de multas ambientais. Segundo ele, existe uma "indústria de multas" no setor como "a que existe no asfalto", referindo-se a radares de monitoramento de velocidade nas estradas.

"O governo é especialista em perseguir quem trabalha no Brasil", disse ele, que afirmou que "o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente", mas que alguns fiscais ambientais cometem abusos. "Esse pessoal vai deixar de trabalhar dessa forma".

Bolsonaro embarcou em um voo comercial às 12h40 no Aeroporto Santos Dumont em direção a Congonhas, em São Paulo, aonde chegou às 13h40.