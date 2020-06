Bolsonaro escorrega e cai após descer de helicóptero em Goiás

Auxiliares que o acompanhavam o ajudaram a se levantar. - Foto: Divulgação

O presidente Jair Bolsonaro sofreu um contratempo ao chegar em Águas Lindas de Goiás, onde participou de evento nesta sexta-feira, 5. Após cumprimentar bombeiros que trabalham na área onde desembarcou de helicóptero, escorregou e caiu de joelhos no chão de terra.

Auxiliares que o acompanhavam o ajudaram a se levantar. Em seguida, o presidente caminhou normalmente até o local da cerimônia.

Bolsonaro foi à cidade goiana para inaugurar o primeiro hospital de campanha montado pelo governo federal para atender pacientes de covid-19.

O presidente foi recebido pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), com quem teve divergências no combate à pandemia e nesta sexta-feira trocou afagos.

Ele já havia sofrido uma queda no fim do ano passado, quando escorregou no banheiro do Palácio da Alvorada e bateu a cabeça. Na ocasião, chegou a ser levado ao hospital, onde passou a noite em observação.

Desde a campanha eleitoral, quando sofreu uma facada durante ato em Juiz de Fora (MG), o presidente precisou passar por quatro cirurgias. A última delas foi uma operação de correção de hérnia incisional, em setembro do ano passado.

Anfitrião

Sem máscara, Bolsonaro chegou ao local de helicóptero, acompanhado dos ministros da Saúde, Eduardo Pazuello (interino), da Casa Civil, Braga Netto, e da Ciência, Tecnologia, Comunicações e Inovações, Marcos Pontes.

Com máscara, Caiado, o anfitrião da solenidade, fez um discurso elogioso às ações do governo federal voltadas para o Estado e chamou Bolsonaro de amigo.

O governador de Goiás havia rompido relações com o presidente no começo da pandemia, após ele chamar a covid-19 de "gripezinha".

Em discurso durante a inauguração, Bolsonaro agradeceu a Caiado pela oportunidade de participar do evento: "Sempre fomos amigos e morreremos amigos, afinal de contas, isso começou lá trás."

Pelas redes sociais, o governador respondeu: "Agradeço pelo carinho, amigo Jair Bolsonaro. Faço minhas as suas palavras."

O líder do governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo (PSL-GO), também participou do evento.

Apoiadores acompanharam apenas de longe a chegada e a saída de Bolsonaro. Não houve grandes aglomerações, como na visita anterior de Bolsonaro ao local, em abril. Os moradores do local que saíram para ver o presidente usavam máscaras e estavam em cerca de 50 pessoas.

O hospital de campanha inaugurado nesta sexta por Bolsonaro tem capacidade para 200 leitos. Inicialmente, porém, serão utilizados 60, sendo 50 leitos de enfermaria e 20 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de acordo com a prefeitura de Águas Lindas.

O município tem 269 casos confirmados do novo coronavírus e seis mortes pela doença, conforme boletim divulgado na quinta-feira, 4.