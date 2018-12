Bolsonaro entra em campo e entrega medalhas aos jogadores do Palmeiras

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, após o término da partida entre Palmeiras e Vitória, entrou no campo com a camisa 10 do Palmeiras e acenou para a torcida. Foi chamado de "mito", mas também ouviu as primeiras vaias. Parte da torcida ainda entoou críticas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O primeiro jogador a ser cumprimentado pelo presidente eleito foi o zagueiro Edu Dracena. Bolsonaro entregou as medalhas de campeão brasileiro aos jogadores.