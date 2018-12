Bolsonaro embarca logo mais para SP para assistir Palmeiras x Vitória

O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), chegou por volta de 11h30 deste domingo, 2, no aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, onde embarcará às 12h40 para São Paulo. Ele entrou no aeroporto por uma pista reservada, em um carro da Polícia Federal.

Bolsonaro chegará em voo de carreira no aeroporto de Congonhas para assistir a partida entre Palmeiras e Vitória. O jogo faz parte da última rodada do Campeonato Brasileira e está marcado para às 17h, no Allianz Parque, estádio do Palmeiras. Bolsonaro é palmeirense.

O presidente eleito deverá voltar para o Rio de Janeiro ainda hoje, às 20h, e passará a segunda-feira em casa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Na terça-feira ele voltará para Brasília onde seguirá com os trabalhos do governo de transição.