Bolsonaro é o candidato menos votado na eleição para presidente da Câmara

O deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) foi o último colocado na eleição para presidente da Câmara, na tarde desta quinta-feira, 2, com quatro votos. Candidato preferido do Palácio do Planalto, Rodrigo Maia (DEM-RJ) recebeu 293 votos e foi reeleito para o biênio 2017-2018.

Sem alarde, Bolsonaro registrou na noite da quarta-feira, 1, sua candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. O deputado já havia sinalizado a aliados que poderia entrar na disputa. Foram seis candidatos concorrendo ao cargo que vale, na prática, à vice-presidência da República.

Os deputados que também concorreram ao cargo foram Luiza Erundina (PSOL-SP), Júlio Delgado (PSB-MG), André Figueiredo (PDT-CE) e Jovair Arantes (PTB-GO). Rogério Rosso (PSD-DF) desistiu após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, rejeitar os pedidos de impugnação da candidatura de Maia.

Veja Também

Comentários