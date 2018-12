Bolsonaro e família viajam hoje para Brasília para posse presidencial

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, saiu do condomínio onde mora, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, pouco antes das 14h de hoje, rumo à Base Aérea do Galeão, onde embarca para Brasília para participar da posse presidencial, na próxima terça-feira (1º). Ele estava acompanhado da mulher e dos cinco filhos.

Na saída do condomínio, um grupo de pessoas aguardava a saída de Bolsonaro, e receberam o comboio presidencial aos gritos de “mito”. Bolsonaro abriu a porta do carro e agradeceu aos simpatizantes.

O voo para Brasília está marcado para as 15h. Ao chegar à capital federal, Bolsonaro e a família deverão se dirigir para a Granja do Torto, onde deverão passa a virada de ano.