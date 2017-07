Bolsonaro diz ser '99% certo' ida para PEN

O deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ), provável candidato à Presidência da República em 2018, afirmou que está 99% acertado com o Partido Ecológico Nacional (PEN). A filiação, segundo o próprio, deve ser anunciada em breve. "É um noivado nota 10. Estamos, inclusive, estudando a mudança do nome do partido. Em poucos dias devemos selar esse casamento", disse Bolsonaro.

O deputado não quis dizer qual seria o nome da legenda, mas procura algo como Pátria Amada, Patriotas e mesmo Prona (partido que foi presidido pelo cardiologista Enéas Carneiro). Embora fale em "99% de certeza", é preciso lembrar que, ainda neste mês, Bolsonaro já esteve "quase casado" com o PSDC, partido de José Maria Eymael, e com o ainda em formação Muda Brasil. Bolsonaro tem dito que "procura um partido que não esteja enrolado com casos de corrupção". O Estado procurou o presidente do PEN, Adilson Barroso, mas não o localizou.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários