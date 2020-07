Bolsonaro diz que fará novo exame para detectar covid-19

O presidente da República, Jair Bolsonaro - (Foto: Dida Sampaio/Estadão)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira, 6, que vai realizar um novo teste da covid-19. Segundo disse a apoiadores, ele já realizou um exame nos pulmões na tarde de hoje, mas que está "tudo bem". "Eu vim agora do hospital, fiz uma 'chapa' de pulmão. Tá tudo limpo. Vou fazer exame do covid agora, mas tá tudo bem", afirmou ele em frente ao Palácio da Alvorada.

De acordo com a CNN Brasil, o presidente relatou ter apresentado febre de 38ºC - um dos sintomas da doença - e já está tomando hidroxicloroquina, medicamento que não tem a eficácia comprovada contra a covid-19. O exame no pulmão foi realizado no Hospital das Forças Armadas. O resultado é esperado para esta terça-feira, 7. O Estadão confirmou com fontes do Palácio do Planalto e do hospital que Bolsonaro teve febre.

Mesmo admitindo a suspeita, o presidente parou para falar com o grupo que o aguardava voltar à residência oficial após o dia de trabalho. Bolsonaro usava máscara durante a conversa e pediu que as pessoas não chegassem perto dele. "Não pode chegar muito perto não, tá. Recomendação para todo mundo."

A um apoiador que pediu para tirar a máscara para tirar uma fotografia, o presidente primeiro concordou, mas depois disse ao homem que ele não havia autorizado. "Tirou porque quis", afirmou.

Segundo a agenda oficial, o presidente despachou durante todo o dia e esteve com seis ministros. Ele teve reuniões com os ministros Paulo Guedes (Economia), Braga Netto (Casa Civil), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), Jorge Oliveira (Secretaria-Geral) e Levi Mello (Advocacia-Geral da União).

A última agenda ocorreu às 16h40 com o secretário especial de Cultura, Mário Frias. Às 17h, houve a cerimônia de apresentação do Plano de Contingência para Pessoas com Deficiência e Doenças Raras com a ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos, Damares Alves e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, mas o presidente não participou. Ele deixou o Planalto por volta das 17h40 e seguiu para o hospital.

Bolsonaro já havia realizado três testes para detectar a covid-19. Os exames foram realizados em março, após o presidente voltar de viagem oficial aos Estados Unidos, onde se encontrou com o presidente Donald Trump. Pelo menos 23 pessoas da comitiva brasileira foram diagnosticadas pela doença.

Na ocasião, Bolsonaro anunciou que os resultados foram negativo, mas se recusou a mostrar os exames. Os documentos foram divulgados depois de o Estadão entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF), para obrigar que informação fosse divulgada para a sociedade brasileira em nome do interesse público em torno da saúde do presidente.