Bolsonaro desembarca em São Paulo para assistir jogo do Palmeiras

Jair Bolsonaro desembarcou neste domingo, 2, por volta das 13:40h horário local no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, vindo de um voo de carreira da companhia aérea Gol vindo do Aeroporto Santos Dumont, no Rio. O presidente eleito deve assistir a partida entre Palmeiras e Vitória pela final do Campeonato Brasileiro.

O político saiu em comboio de dois carros da Polícia Federal e outros cinco carros pretos, além de uma van e uma ambulância, pela área de autoridades de Congonhas, sem falar com a imprensa.

Motos da Polícia Militar também fizeram parte do esquema de segurança do aeroporto. Diversas vezes a Avenida Washington Luís foi bloqueada nas duas pistas do sentido centro para que a equipe do presidente eleito pudesse sair.

O jogo entre Palmeiras e Vitória acontece as 17h no Allianz Parque. Bolsonaro irá assistir ao jogo do camarote do Palmeiras.