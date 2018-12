Bolsonaro deixa Marambaia e volta para casa

O presidente da República eleito, Jair Bolsonaro, deixou a Ilha de Marambaia, no litoral sul fluminense, na manhã de hoje (27), com destino à sua casa, na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Ele viajou à ilha no último dia 22, para passar o feriado de Natal com a família na base dos Fuzileiros Navais, que fica no local.

Bolsonaro se deslocou até Itacuruçá, na cidade de Mangaratiba, de barco. Depois de desembarcar, o presidente eleito seguiu em comboio com destino à Barra da Tijuca.

Segundo a assessoria de Bolsonaro, o presidente eleito não tem nenhum compromisso previsto para hoje. Amanhã (28), ele deve almoçar com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e, no sábado (29), viajará para Brasília para a posse, marcada para 1º de janeiro.