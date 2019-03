Bolsonaro deixa Hospital Albert Einstein e vai a evento em São Paulo

O presidente Jair Bolsonaro deixou há pouco o Hospital Israelita Albert Einstein, onde realizou uma nova rodada de exames médicos, dois meses depois da última cirurgia resultante da facada que levou durante a campanha.

Do hospital, o presidente se dirigiu a evento para encontro em prol da União Brasileiro-Israelita do Bem Estar Social com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, na residência do fundador da Cyrela, Elie Horn, no Morumbi, mesmo bairro do hospital. Ele já está no local. O evento é restrito.

A expectativa é que ele retorne a Brasília ainda hoje.