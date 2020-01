Bolsonaro critica país aparelhado e ídolo da esquerda Paulo Freire

O presidente da República, Jair Bolsonaro, criticou hoje, durante evento da Aliança pelo Brasil, o aparelhamento do País. Para uma plateia de simpatizantes e colaboradores do partido em formação, Bolsonaro afirmou ainda que, a cada dia, descobre "um novo ângulo do governo".

"Um País em parte, aparelhado, não apenas por pessoas... que até nem culpo, porque foram educadas na escola com essa doutrinação", disse Bolsonaro, durante discurso. "Temos que tirar da cabeça dessas pessoas aquilo que foi colocado lá atrás, pelo ídolo da esquerda, o Paulo Freire, para colocar coisa boa dentro da cabeça das pessoas, para resgatá-las", acrescentou.

Educador e filósofo, Paulo Freire é um dos pedagogos mais respeitados em todo o mundo. Ele faleceu em 1997.

Bolsonaro afirmou ainda que as "cascas de banana" para o governo não surgem "do nada". "Alguém coloca ela (a casca) ali. É comum isso acontecer no meu governo", afirmou. "A grande maioria a gente consegue desviar, mas de vez enquanto algumas fazem vítimas fatais no País", acrescentou.