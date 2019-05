Bolsonaro: correção da tabela do IR pela inflação 'com certeza vai sair'

O presidente Jair Bolsonaro disse há pouco, em entrevista à Rádio Bandeirantes, que o governo irá tentar fazer a Reforma Tributária, mas que solicitou à sua equipe que os trabalhos sejam feitos "devagar". "Não pode ir com muita pressa. Pedi ao pessoal para ir mais devagar para resolver mais coisa", afirmou.

Bolsonaro disse ainda que "pelo menos" a correção da tabela do Imposto de Renda, em 2020, "com certeza vai sair". "Falei para o Guedes (ministro da Economia, Paulo Guedes) corrigir a tabela do IR de acordo com a inflação no ano que vem. Pedido não é uma ordem, mas pelo menos corrigir o IR pela inflação para o ano que vem, com certeza vai sair", afirmou.

Contatos: thais.barcellos@estadao.com; daniel.galvao@estadao.com