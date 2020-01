Bolsonaro conversa com primeiro-ministro do Reino Unido

O presidente Jair Bolsonaro conversou hoje (15), por telefone, com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. Em postagem no Twitter, Bolsonaro disse que cumprimentou o chefe de governo britânico pela recente vitória nas eleições do país e discutiu sobre a relação bilateral.

- Conversei hoje com o PM @BorisJohnson e o cumprimentei por sua grande vitória nas eleições britânicas. Discutimos as ótimas perspectivas p/ nossa relação bilateral e concordamos em manter estreito contato para fortalecer ainda mais a histórica parceria entre nossos países. ???????????????? — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 15, 2020

Em dezembro do ano passado, Johnson, que é líder do Partido Conservador, obteve uma ampla vitória nas eleições do parlamento britânico, conquistando a maioria absoluta das cadeiras no Legislativo do país europeu. A vitória abriu caminho para o Reino Unido concluir de forma definitiva o Brexit, que é saída do país da União Europeia, aprovada pela maioria da população em um referendo realizado em 2016, mas que vinha se arrastando sem consenso sobre o termos do desligamento.

O Reino Unido é o 15º principal destino das exportações brasileiras. A corrente de comércio entre os dois países somou, de janeiro a dezembro do ano passado, um volume de US$ 5,29 bilhões.